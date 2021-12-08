Режиссёр сериала «Наследники» снимет историю о гей-активистах в СССР

Обладатель премии «Эмми» за сериал «Наследники» Андрий Парех снимет российский сериал «Красная радуга» о гей-активистах в СССР. Сценаристом проекта стал британец Мэтт Джонс, написавший сценарии к таким сериалам, как «Доктор Кто», «Торчвуд» и «Мистер Селфридж», пишет РИА Новости.

Впервые в истории американский режиссёр такого уровня будет снимать российский сериал, — заявил продюсер проекта Александр Роднянский

Сюжет сериала основан на истории, случившейся в 1977 году, когда секретарь ЦК КПСС, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно пригласил группу немецких гей-активистов в СССР. Молодые люди приняли приглашение и провели в столице 10 дней. При этом в уголовном кодексе СССР существовала статья «мужеложство», санкции по которой предусматривали пять лет лишения свободы.

Ранее Netflix объявил о съёмках в России своего второго сериала, главную роль в нём сыграет Александр Петров. Это будет психологическая драма о знаменитом человеке, который оказывается в центре событий, разрушающих его личность. Сообщается, что съёмки уже начались, хотя названия у сериала пока нет. Шоураннером проекта выступает Эдуард Оганесян, известный по сериалу «Чики», а в числе продюсеров значится Фёдор Бондарчук.