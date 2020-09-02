Ренату Литвинову раскритиковали за фото с глубоким декольте

https://static.news.ru/photo/37a1fdf0-ed31-11ea-afb6-fa163e074e61_660.jpg Рената Литвинова Фото: renatalitvinovaofficiall/instagram.com

Подписчики российской актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой раскритиковали её за фотографию в платье с глубоким декольте.

На снимке, опубликованном в Instagram Литвиновой, она стоит на веранде на фоне Красной площади, прикрывая блюдцем грудь.

Воспоминание о московских завтраках — непременно с кем-то любимым, — подписала она фото.

Многим поклонникам режиссёра фотография не понравилась, так как они сочли её слишком откровенной. Некоторые подписчики заявили в комментариях, что подобные снимки не соответствуют возрасту Литвиновой.

Рената! Вы же были всегда безупречной, — гласит один из комментариев.

Некоторые подписчики, наоборот, похвалили Литвинову за стиль, женственность и красоту. Сама актриса не стала реагировать на критику.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актриса Рената Литвинова разместила в социальной сети фотографию дочери Ульяны с её женихом.