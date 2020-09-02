Ренату Литвинову раскритиковали за фото с глубоким декольте

Подписчики российской актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой раскритиковали её за фотографию в платье с глубоким декольте.
На снимке, опубликованном в Instagram Литвиновой, она стоит на веранде на фоне Красной площади, прикрывая блюдцем грудь.
Воспоминание о московских завтраках — непременно с кем-то любимым, — подписала она фото.
Многим поклонникам режиссёра фотография не понравилась, так как они сочли её слишком откровенной. Некоторые подписчики заявили в комментариях, что подобные снимки не соответствуют возрасту Литвиновой.
Рената! Вы же были всегда безупречной, — гласит один из комментариев.
Некоторые подписчики, наоборот, похвалили Литвинову за стиль, женственность и красоту. Сама актриса не стала реагировать на критику.
Ранее NEWS.ru писал о том, что актриса Рената Литвинова разместила в социальной сети фотографию дочери Ульяны с её женихом.
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