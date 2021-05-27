Стало известно, кто сыграет главного врага Человека-паука в фильме Sony

https://static.news.ru/photo/2862c6f0-beb7-11eb-ba19-96000091f725_660.jpg Аарон Тейлор-Джонсон Фото: F. S/AdMedia/Global Look Press

Студия Sony Pictures нашла своего величайшего охотника и раскрыла свои замыслы — стало известно, кто сыграет главного антагониста Человека-паука в новом фильме по комиксам Marvel с рабочим названием «Крэйвен-охотник» (Kraven the Hunter). На роль врага пригласили британского актёра Аарона Тейлора-Джонсона, передаёт Variety.

Джей Си Чендор («Тройная граница») выступит режиссёром проекта, а сценарий напишут Арт Маркум, Мэтт Холлоуэй и Ричард Уэнк. Также сообщается, что фильм спродюсируют Ави Арад и Мэттью Толмак. Другие актёры кроме Тейлора-Джонсона на данный момент не раскрываются.

Подобно кинематографической вселенной Marvel, Sony сейчас работает над созданием своего собственного мира из комиксов Marvel, связанных с Человеком-пауком. По данным издания, сделка с Тейлором-Джонсоном предполагает, что впоследствии он может сняться и в других фильмах за пределами франшизы «Крэйвен».

Крейвен-охотник был одним из основателей Зловещей шестёрки и вторым врагом, сразившимся с Человеком-пауком. Он обладал сверхчеловеческой силой, скоростью, выносливостью и гибкостью. По словам персонажа, он может умереть лишь от руки Человека-паука.

Релиз «Крэйвена-охотника» назначен на 13 января 2023 года.

Аарон Тейлор-Джонсон известен зрителям по фильмам «Иллюзионист», «Стать Джоном Ленноном», «Пипец», «Анна Каренина» и другим. В 2017 году он взял «Золотой глобус» за роль Рэя Маркуса в фильме «Под покровом ночи». 30-летний актёр успел уже поучаствовать в съёмках более 40 фильмов.

Ранее сообщалось, что создатель экранизации комиксов DC «Лига справедливости» Зак Снайдер хотел сотрудничать со студией Lucasfilm. Режиссёр думал снять «Звёздные войны», однако проект так и не запустили в производство.