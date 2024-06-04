«Пёс», съемки на Украине, отказ от Крыма: как живет актер Никита Панфилов

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Никита Панфилов

Актер Никита Панфилов прославился ролью Максима Максимова в украинской ленте «Пес». Как сейчас складывается карьера артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Никита Панфилов

Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в Москве, окончил Школу-студию МХАТ, служил в МХТ имени А. П. Чехова. Дебют актера в кино состоялся в сериале «Адъютанты любви», где он сыграл роль Петра Черкасова. Затем он снимался в лентах «Веревка из песка», «Атлантида», «Мать-и-мачеха» и «Духless».

Широкую известность Панфилов получил в 2015 году благодаря роли внештатного сотрудника правоохранительных органов Максима Максимова в телесериале «Пес». После съемок в проекте актер завел себе собаку. В 2024 году артист рассказал, что ее украли и требовали выкуп. Найти питомца не удалось.

К популярным проектам артиста также относятся сериал «Сладкая жизнь» и лента «Мажор», за игру в которой был отмечен профессиональным призом Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино в номинации «Лучший актер второго плана».

Что известно о личной жизни Никиты Панфилова

Первый раз Никита Панфилов женился в студенческие годы на актрисе Вере Бабенко, однако эти отношения быстро распались. В 2010 году артист сыграл свадьбу с журналистом Ладой Поярковой, которая родила ему сына Добрыню.

Супруги развелись в 2015 году. Актер рассказал в программе «Судьба человека», что причиной окончания отношений стала измена со стороны жены. По его словам, он был готов простить ее и сохранить семью ради сына, однако развода не удалось избежать.

В 2017 году Панфилов женился на стоматологе Ксении Соколовой, спустя год у них родилась дочь Аврора.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Никита Панфилов и Ксения Соколова

Что известно о политических взглядах Никиты Панфилова

Артист предпочитает не комментировать политические события и никогда не говорил о своем отношении к спецоперации.

«Есть две вещи, о которых я не говорю никогда: про политику и про моих бывших. Давайте о чем-нибудь хорошем», — отметил он.

В 2019 году Панфилов признавался, что намеренно отказался от посещения Крыма, чтобы не потерять роль в сериале «Пес», съемки которого велись украинской телекомпанией.

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — заявил Никита Панфилов.

Актер вдобавок пожаловался на трудности, связанные с отсутствием прямого авиасообщения между странами. По его словам, ранее он летел до Киева чуть более часа, но после ввода ограничений дорога отнимала у него пять часов. Съемки сериала «Пес» продолжались до 2021 года, затем проект был остановлен и выходил лишь на украинском телевидении в украинском дубляже.

Чем сейчас занимается Никита Панфилов

Никита Панфилов в 45 лет продолжает карьеру артиста. В 2023 году с ним вышел третий сезон сериала «Лихач». На настоящий момент в производстве с артистом находится картина «Лепила». В сериале актер играет главного героя — хирурга, который был вынужден бежать из Таджикистана в Россию, где становится дворником. Также артист сотрудничает с Малым театром и задействован в постановке «Физики».

В интервью YouTube-проекту «Вокруг ТВ» Никита Панфилов в прошлом году заявил, что зрители могут надеяться на продолжение проекта «Пес». Он также заявил, что, если его пригласят на съемки, он согласиться принять в них участие.

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