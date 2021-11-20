16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

Пятый канал: Нина Русланова умерла от коронавируса

04:43, 22 ноября 2021
Пятый канал: Нина Русланова умерла от коронавируса Нина Русланова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет от коронавируса. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на собственные источники.

Врачи подтвердили у Руслановой коронавирус. Ей диагностировали дыхательную недостаточность I–II степени. Однако актриса отказывалась ехать в больницу, несмотря на серьёзные диагнозы.

Но 11 ноября знаменитость всё же была госпитализирована в клинику с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Медикам не удалось спасти народную артистку.

Одна из последних ролей актрисы в кино — работа в картине «Вий». После этого она снялась в сериале «Жила-была одна баба».

Ранее актриса Мария Аронова рассказала о работе с народной артисткой РФ Ниной Руслановой. По словам актрисы, ей хватило одного раза, чтобы оценить мастерство полёта Руслановой.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео