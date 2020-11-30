Путин поздравил Геннадия Хазанова с 75-летием

https://static.news.ru/photo/111ce7ba-33a6-11eb-832b-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Хазанов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поздравил с 75-летием народного артиста РСФСР и художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова.

Человек незаурядного и многогранного дарования, Вы пользуетесь искренней любовью поклонников эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет такого творческого успеха и востребованности — Ваш яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм, — отметил президент в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства пожелал артисту здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. В 1965 году он поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, а с 1967-го стал выступать на большой эстраде. Некоторое время он работал конферансье в оркестре Леонида Утёсова, а в 1971 году перешёл в Москонцерт. Московский театра эстрады возглавляет с 1997 года.

Всесоюзный успех к Хазанову пришёл в 1975 году после показа по телевидению его монолог студента кулинарного техникума. Авторами его монологов были Аркадий Хайт, Михаил Городинский, Семён Альтов, Лион Измайлов, Марьян Беленький, Виктор Шендерович и другие известные писатели-сатирики. Он также снимался в кино и играл в спектаклях московских театров.

Ранее NEWS.ru писал, что Хазанов оценил комиков Comedy Club. Он отметил, что не очень-то следит за разговорными жанрами на телевидении, но знает, что в шоу есть талантливые люди. Впрочем, он усомнился в том, что кому-то из них удастся добиться такого успеха, как нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.