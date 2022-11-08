Пугачеву и Собчак грозят лишить гражданства. Что говорит закон и опыт СССР NEWS.ru рассказывает, каких знаменитостей в советское время лишали гражданства и возможно ли запустить эту процедуру сейчас

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Максим Галкин и Алла Пугачева

В связи с критическими высказываниями уехавших из страны после 24 февраля звезд о специальной военной операции России на Украине на разных уровнях всё чаще звучат призывы лишить их гражданства. Эта практика была достаточно широко распространена в СССР. Как аннулировали советское гражданство у тех, кого считали «предателями Родины», грозит ли сегодня подобная участь Алле Пугачевой, Максиму Галкину, Андрею Макаревичу и другим покинувшим РФ артистам — в материале NEWS.ru.

Михаил Барышников: кульбит танцора

В 1973 году премьер Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова Михаил Барышников получил звание заслуженного артиста РСФСР, а уже через год, летом 1974 года стал самым знаменитым советским «невозвращенцем». Он находился с гастролями в Канаде, когда через бывшего коллегу, эмигрировавшего в США Александра Минца получил приглашение стать артистом Американского балетного театра.

Барышников всегда мечтал уехать в США, но окончательное решение принял за два до окончания гастролей. По воспоминаниям современников, после финального концерта в Торонто танцор вышел из театра, для вида дал пару автографов фанатам и побежал. У театра дежурили агенты КГБ, которые присматривали за артистами за рубежом, и Барышникову нужно было оторваться. От волнения он пробежал мимо машины, которая ждала его, вернулся и запрыгнул в салон на ходу. Его отвезли на ферму под Торонто, после оформления необходимых документов артист переехал в Америку. Барышникова лишили советского гражданства и конфисковали всё его имущество. Гражданином США он стал спустя 12 лет.

Многим советским гражданам было непонятно, зачем известный артист сбежал из Советского Союза. По меркам того времени Барышников жил на широкую ногу: ему выделили квартиру недалеко от Мариинского театра, он получал высокую зарплату в 400 рублей в месяц, купил автомобиль ГАЗ-24... Сам Барышников признавался, что материальные блага его не прельщали так сильно, как творческая свобода, которой ему не хватало в СССР.

Фото: DPA/TASS Михаил Барышников

В Нью-Йорке Михаил Барышников сначала выходил на сцену Американского театра балета, а затем возглавил его труппу. Он оказал существенное влияние на мировую хореографию. Кроме того, открыл русский ресторан, снимался в кино. В одном из сезонов сериала «Секс в большом в городе» артист сыграл русского любовника главной героини.

В Россию Барышников не возвращался. Он объяснял, что скучает по русским людям, но не испытывает ностальгии к стране как географической точке. В 2017 году власти Латвии (Барышников родился и провел детство в Риге, но его родители русские) дали ему гражданство.

В феврале 2022 года Барышников осудил СВО на территории Украины.

Солженицына приговорили на заседании Политбюро

В том же 1974 году был выдворен из страны и лишен гражданства писатель Александр Солженицын. Причиной стала публикация в декабре 1973 года в Париже его романа «Архипелаг ГУЛАГ» о советской системе исполнения наказаний.

Писатель подготовился к такому развитию событий. Он составил текст заявления и передал его жене.

Я заранее объявляю неправомочным любой уголовный суд над русской литературой, над единой книгой ее, над любым русским автором. Если такой суд будет назначен надо мной — я не пойду на него своими ногами, меня доставят со скрученными руками в воронке. Такому суду я не отвечу ни на один его вопрос. Приговоренный к заключению, не подчинюсь иначе, как в наручниках. В самом заключении, уже отдав свои лучшие восемь лет принудительной казенной работе и заработав там рак, я не буду работать на угнетателей больше ни получаса. Таким образом, я оставляю за ними простую возможность открытых насильников: убить меня за то, что я пишу правду о русской истории, — написал Солженицын.

Судьба Солженицына решилась на заседании Политбюро ЦК КПСС. Выдворить писателя в административном порядке в капиталистическую страну предложил глава КГБ Юрий Андропов, остальные члены политбюро его поддержали. Прокуратура возбудила на писателя дело по статье 64 п. а УК РСФСР (измена Родине), обвинив «в совершении действий для оказания помощи зарубежным реакционным кругам в проведении враждебной деятельности против СССР». На следующий день президиум Верховного Совета принял указ со ссылкой на ст. 7 Закона СССР от 19 августа 1938 года «О гражданстве СССР» — лишить Солженицына гражданства и выдворить за пределы страны. 12 февраля писатель был арестован и помещен в Лефортово, на следующий день его выслали в ФРГ.

Фото: Д. Коротаев/РИА Новости Жители Магадана встречают в аэропорту писателя Александра Солженицына, вернувшегося на российскую землю после 20-летнего проживания за границей

В первые после изгнания годы Солженицын жил, путешествовал и писал в Европе, позже переехал в США. В перестройку отношение к нему изменилось. В 1989 году его «Архипелаг ГУЛАГ» был опубликован в СССР большим тиражом. В 1990-м писателю вернули гражданство и прекратили уголовное дело за отсутствием состава преступления. Спустя четыре года он вернулся на родину и неоднократно выступал с критикой уже российской власти.

Вишневская и Ростропович: затянувшаяся командировка

За поддержку Солженицына и недовольство советской властью поплатились гражданством и всемирно известные супруги-музыканты Мстислав Ростропович и Галина Вишневская. В сложный для писателя период они приютили его на своей даче и написали открытое письмо в его поддержку Леониду Брежневу. Дальше — отмена концертов, критические публикации в прессе, увольнение.

В 1974 году после вмешательства американского посла они вместе с детьми уехали из СССР в заграничную «командировку» (так это по документам провели в Минкульте), из которой в скором времени возвращаться не планировали. Спустя четыре года их лишили гражданства.

Выехавшие несколько лет назад в зарубежную поездку М. Л. Ростропович и Г. П. Вишневская, не проявляя желания возвратиться в Советский Союз, вели антипатриотическую деятельность, порочили советский общественный строй, звание гражданина СССР, — писали по этому поводу «Известия» в статье «Идеологические перерожденцы».

Российское гражданство им вернули только в 1990 году. На пресс-конференции в МИД СССР, которую провели в связи с возвращением пары, Ростропович сказал, что «акция восстановления нас в гражданстве дает нам право ощутить себя людьми ни в чем не повинными».

Я хотела бы добавить, что людям, которые выехали поработать по контракту на несколько лет, как мы, Максимов, Войнович, Аксенов, и которых затем лишили гражданства, выгнали из страны, порой в 50 лет приходилось начинать жизнь с нуля. Необходимо узаконить, на мой взгляд, недопустимость этого варварского акта, — сказала Галина Вишневская.

Вынужденная эмиграция Василия Аксенова

Несогласованный с властями выезд за границу в советское время приравнивался к измене Родине и предательству. У Василия Аксенова была именно такая история. В 1970-е несогласного с политикой властей писателя перестали публиковать. Он смог отправить ряд рукописей за границу, где они и вышли в свет, что не осталось незамеченным советскими чиновниками.

В 1979 году Аксенов вышел из Союза писателей, а в 1980 году переехал в Америку и был лишен гражданства. Преподавал американских университетах, сотрудничал с радиостанциями.

В 1990-м писателю вернули гражданство, но домой он вернулся лишь спустя 14 лет. Аксенов признавался, что американским писателем он так и не стал, хотя попытка была — он написал один рассказ на английском языке.

Фото: Lev Sherstennikov/Global Look Press Василий Аксёнов

Любимова наказали за откровенное интервью

Легендарный режиссер театра на Таганке Юрий Любимов был лишен гражданства в 1984 году. Для творческой интеллигенции это событие стало шоком. Политическая элита давно была недовольна смелыми спектаклями Любимова, но генсек ЦК КПСС Юрий Андропов испытывал к нему большую симпатию. После смерти политического лидера режиссер потерял «охранную грамоту».

Поводом для лишения гражданства послужило интервью, которое Любимов, находясь за границей, дал газете Times. В нем режиссер пожаловался на цензуру в СССР. Его уволили из театра на Таганке, лишили гражданства и запретили упоминать в СМИ.

1984 год, 16 июля. В этот день, Петя, стал я человеком без гражданства. Пришла итальянская полиция. Сообщила, что звонил советский консул Турина, настойчиво просил позвонить. Сухо, твёрдо довёл до моего сведения Указ о лишении гражданства СССР. Потребовал встречи и сдачи паспорта. Оставлю как сувенир, а потом посмотрим, что будет через год-два. Спросил, кем же вы меня сделали: грузином, таджиком, французом. Я как был русским, так и остался. Совсем распоясались после смерти Андропова. «В России нет Закона, есть столб, а на столбе корона. А. С. Пушкин». Вот и закончилась 20-летняя борьба с обалдевшим советским правительством, — писал Любимов сыну.

Спустя пять лет, после прихода к власти Горбачева, Любимову вернули гражданство, восстановили в должности худрука Таганки. В 1992 году Юрий Петрович был удостоен звания народного артиста РФ.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Юрий Любимов

Можно ли сегодня лишить гражданства уехавших из России артистов?

Практика лишения гражданства была широко распространена в 1930-х. Самым известным «лишенцем» можно назвать Льва Троцкого, который в 1929 году за антисоветскую пропаганду и подготовку вооруженных протестов был выслан в Турцию.

После 1978 года случаев лишения гражданства стало меньше. Во-первых, в законе «О гражданстве СССР» прописали, что «лишение гражданства СССР может иметь место в исключительном случае по решению Президиума Верховного Совета СССР, если лицо совершило действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР». Во-вторых, до 1961 года человек мог быть лишен гражданства по приговору суда и участие Президиума для этого не требовалось.

После начала СВО на сайте change.org появилась петиция с требованием «законодательно запретить возврат в Россию лицам, уехавшим за границу и занимающим позицию против действий России», а также лишить их гражданства. В соответствующем списке — Галкин, Ургант, Хаматова, Макаревич и другие не поддержавшие СВО звезды. На момент публикации статьи петицию подписали всего 585 человек.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иван Ургант

С подобными инициативами выступают и на более высоком уровне. Так, депутат Госдумы Андрей Луговой предлагал конфисковать принадлежащий Максиму Галкину и Алле Пугачевой замок в подмосковной деревне Грязь, директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный призывал лишить уехавших звезд гражданства, а депутат Госдумы Денис Майданов — запретить упоминать их имена в СМИ.

Адвокат Андрей Князев рассказал NEWS.ru, что «сегодня законодательного механизма лишения гражданства в отношении россиян по рождению нет».

Оно [гражданство] дается у нас по рождению — от отца и матери. Даже тех, кто совершил ужасные преступления, гражданства не лишают, и маньяк остается гражданином, — отметил юрист.

Князев напомнил, что человек может выйти из российского гражданства по своему желанию, но для этого он должен соблюсти условия: стать гражданином другой страны или быть в процессе получения гражданства, не иметь никаких задолженностей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прекратить гражданство могут лицам, которые получили его, являясь иностранцами. В ФЗ «О гражданстве РФ» называются две причины — получение гражданства по подложным документам и осуждение по террористический или экстремистской статье УК РФ.

Экспроприация частного имущества на основании отъезда за границу по закону невозможна, добавил Андрей Князев. Изъять недвижимость можно за долги по решению суда.