Пропавшую актрису Голубниченко нашли мертвой в Кургане Ушедшую из дома и пропавшую актрису Голубниченко нашли мертвой в Кургане

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В Кургане обнаружили мертвой актрису местного театра драмы Ирину Голубниченко. Об этом сообщается в ориентировке добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Актрису разыскивали на протяжении нескольких недель.

Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Сочувствуем родным и близким, — говорится в сообщении.

Актриса ушла из дома вечером 23 сентября, после этого ее никто не видел. Спустя три дня начались поиски пропавшей.

По имеющимся данным, её тело обнаружили сотрудники полиции. Информацию подтвердили в областном управлении МВД.

Ирине Голубниченко было 85 лет. Более 30 лет она прослужила в Курганском театре драмы. Была известна по ролям в спектаклях «Чайка», «Вдовий пароход», «Банкрот», «Свадьба Кречинского», «Пока она умирала», «Стеклянный зверинец». Последней ролью актрисы стала Мирониха в спектакле «Последний срок» по повести Распутина.

Ранее сообщалось, что в Пензе умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев. Ему было 77 лет. Артист родился в 1946 году в поселке Умальта Амурской области, более 40 лет проработал в Пензенской областной филармонии, затем в «Пензаконцерте», являлся ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы.