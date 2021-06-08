Принц Гарри и Меган Маркл отказались ехать на день рождения королевы

https://static.news.ru/photo/663b69f6-c86b-11eb-814f-96000091f725_660.jpg Принц Гарри Фото: Apple+ Tv / The Me You Canâ€™T S/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл решили не посещать Великобританию в июне, передаёт Elle со ссылкой на источник, близкий к паре. Судя по всему, супруги отказались ехать на день рождения королевы.

Речь идёт о празднике Выноса знамени — парад в честь дня рождения Елизаветы II. Он пройдёт в Виндзорском замке 12 июня. Известно, что королева пригласила внука и его жену на праздник ещё в январе, до того, как стало известно о беременности Меган. Это могло стать первым воссоединением королевской семьи с момента отречения принца Гарри и Меган Маркл от обязанностей старших членов монаршей семьи.

Герцог должен был остаться в Британии до 1 июля. Вместе с принцем Уильямом они планировали открыть памятник принцессе Диане. Эту встречу называли главным шансом для примирения братьев. Напомним, что после переезда Гарри в США и нескольких скандальных интервью атмосфера в королевской семье накалилась.

Настоящий день рождения королевы — 21 апреля. Несмотря на это, парад в честь рождения монарха по традиции устраивают во вторую субботу июня.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл родила дочь. Это второй ребёнок в её браке с принцем Гарри. Она получила имя Лилибет (Лили) Диана Маунтбеттен-Виндзор. Оно отсылается к прабабушке девочки, чьё семейное прозвище — Лилибет. Что касается второго имени, оно было выбрано в честь покойной матери принцев Гарри и Уильяма, принцессы Дианы.