Премию BAFTA вручили режиссерам трансляции похорон Елизаветы II

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Премию Британскй академии кино и телевизонных искусств в области телевидения (BAFTA TV Craft Awards) вручили команде режиссеров, отвечавших за трансляцию церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Награда вручена коллективу из восьми человек сразу в двух номинациях — за лучшую режиссерскую команду и лучший звук. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в номинациях за лучший грим, спецэффекты и звук премия досталась сериалу от HBO «Дом дракона» — приквелу «Игры престолов».

Британский комедийный сериал «Будет больно» стал лауреатом премии в номинациях за подбор актеров, сценарий и монтаж.

Победители главных номинаций — лучший сериал, главная мужская и женская роли — станут известны 14 мая. При этом церемония вручения кинопремии BAFTA прошла 19 февраля. Лучшим фильмом назвали картину «На западном фронте без перемен» немецкого режиссера Эдварда Бергера.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

Британская академия кино и телевизионных искусств была основана в 1947 году под руководством режиссера Дэвида Лина.