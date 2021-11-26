«Яркий талант, необычный и очень самобытный»: Познер рассказал о Градском

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил NEWS.ru, что певец и композитор Александр Градский был ярким, необычным и очень самобытным человеком. Он никогда не мыслил стандартно, у него был на всё свой взгляд, иногда неожиданный и очень резкий. Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет от инфаркта головного мозга.

Познер рассказал, что знал Градского очень давно, у них были очень хорошие отношения. Они относились друг к другу с симпатией, телеведущий очень ценил певца и считал его ярким талантом. По словам Познера, Градский не был старым, 72 года — не молодость, но и не старость.

Его будет не хватать, он был ярким человеком, необычным, очень самобытным, — отметил журналист.

По словам Познера, когда Градский выступал в программе «Голос», ему хотелось услышать, что думает композитор.

Градский никогда не мыслил стандартно. У него всегда был свой взгляд, неожиданный, порой очень резкий. Он абсолютно не стеснялся в выражениях, — подчеркнул телеведущий.

По словам Познера, когда уходят такие яркие фигуры, образуется «некоторая дыра».

Градский 26 ноября был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1974 году окончил факультет академического пения ГМПИ им. Гнесиных. В 1976 году записал песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были», прославившую певца.

Исполнял вокальные партии в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Романс о влюблённых» (1974), «Жизнь Клима Самгина» (1986), «Узник замка Иф» (1989) и других. В качестве композитора работал над картинами «Романс о влюблённых» (1974), «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1985), «Узник замка Иф» (1989) и другими.

Сыграл несколько ролей в кино.

Градского называли одним из основоположников русского рока. Артисту были присвоены звания «Заслуженный деятель искусств РФ» (1997), «Народный артист РФ» (1999).