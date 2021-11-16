Праздник в формате COVID-free: прошёл юбилейный Бал дебютанток Tatler

В Москве прошёл юбилейный, десятый Бал дебютанток Tatler. Это мероприятие стало первым после начала пандемии. На светском мероприятии присутствовали продюсер Яна Рудковская со своим Александром, модель Алеся Кафельникова, дочка пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова, телеведущая Анастасия Ивлеева, певица Полина Гагарина и другие звёзды.
Среди дебютанток оказалась 15-летняя наследница Олега Табакова. Мария пришла красном атласном платье. Её поддержали мама Марина Зудина и старший брат Павел. Самые яркие моменты бала — в галерее NEWS.ru.
Елизавета Пескова и Алеся Кафельникова
lisa_peskova/instagrm.com
Яна Рудковская с сыном Сашей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) с супругой Еленой и Филипп Киркоров с детьми
fkirkorov/instagram.com
Актёр Павел Табаков, актриса Марина Зудина и Мария Табакова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дочь актёра Евгения Цыганова и актрисы Ирины Леоновой Полина Цыганова
Михаил Терещенко/ТАСС
Марианна Газманова (17 лет) - ученица Хорошколы, дочь народного артиста РФ Олега Газманова и писательницы Марины Газмановой
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дана Манасир (17 лет), Мария Лансере (22 года), Ксения Севенард (21 год), Вероника Расковалова (18 лет) и Эммануэль Турецкая (16 лет)
Михаил Терещенко/ТАСС
Музыкант Родион Газманов, Марина Газманова, певец Олег Газманов, Марианна Газманова, Филипп Газманов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Анастасия Ивлеева
agentgirl/instagram.com
Виктория Шелягова с мужем
vshelyagova/instagram.com
Балерина Анна Тихомирова с дочерью Арианной
Екатерина Чеснокова/РИА Новости