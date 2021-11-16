Праздник в формате COVID-free: прошёл юбилейный Бал дебютанток Tatler

В это воскресенье на Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну. Скульпторы — заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согояны — избрали для создания монументальной композиции образ актёра в спектакле «Беседы с Сократом», он сидит на гранитном основании, напоминающем театральные подмостки.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Его смерть не была скоропостижной. Состояние артиста значительно ухудшилось после дня рождения.