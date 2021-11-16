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Праздник в формате COVID-free: прошёл юбилейный Бал дебютанток Tatler
Культура

Праздник в формате COVID-free: прошёл юбилейный Бал дебютанток Tatler

16:21, 16 ноября 2021
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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В Москве прошёл юбилейный, десятый Бал дебютанток Tatler. Это мероприятие стало первым после начала пандемии. На светском мероприятии присутствовали продюсер Яна Рудковская со своим Александром, модель Алеся Кафельникова, дочка пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова, телеведущая Анастасия Ивлеева, певица Полина Гагарина и другие звёзды.

Среди дебютанток оказалась 15-летняя наследница Олега Табакова. Мария пришла красном атласном платье. Её поддержали мама Марина Зудина и старший брат Павел. Самые яркие моменты бала — в галерее NEWS.ru.

Елизавета Пескова и Алеся Кафельникова

lisa_peskova/instagrm.com

Яна Рудковская с сыном Сашей

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) с супругой Еленой и Филипп Киркоров с детьми

fkirkorov/instagram.com

Актёр Павел Табаков, актриса Марина Зудина и Мария Табакова

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дочь актёра Евгения Цыганова и актрисы Ирины Леоновой Полина Цыганова

Михаил Терещенко/ТАСС

Марианна Газманова (17 лет) - ученица Хорошколы, дочь народного артиста РФ Олега Газманова и писательницы Марины Газмановой

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дана Манасир (17 лет), Мария Лансере (22 года), Ксения Севенард (21 год), Вероника Расковалова (18 лет) и Эммануэль Турецкая (16 лет)

Михаил Терещенко/ТАСС

Музыкант Родион Газманов, Марина Газманова, певец Олег Газманов, Марианна Газманова, Филипп Газманов

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анастасия Ивлеева

agentgirl/instagram.com

Виктория Шелягова с мужем

vshelyagova/instagram.com

Балерина Анна Тихомирова с дочерью Арианной

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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