Пожилых музейных смотрителей России переведут на другие работы

https://static.news.ru/photo/2ac99efc-93eb-11ea-a172-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГМИИ им. А. С. Пушкина

Режим работы российских музеев изменится после их открытия и до появления вакцины от коронавируса. В частности, смотрителями не будут работать люди старше 65 лет, гардеробщиками — старше 60 лет. Для перешагнувших этот возрастной рубеж сотрудников подберут другие участки работы, сообщила директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак.

Также в музеях ограничат число посетителей — регистрироваться, чтобы посетить учреждение культуры, нужно будет заранее. На первом этапе в музеи будут пропускать посетителей с учётом возможности сохранять между ними дистанцию в два метра. При этом все находящиеся в помещении должны будут надевать маски и перчатки, а залы оборудуют разметкой для соблюдения социальной дистанции и санитайзерами, пишут «Известия».

Точка отсчёта возобновления работы музеев — полное снятие ограничительных мер. Если 1 июня они продлены не будут, появится надежда на оптимистичный сценарий, при котором возможный старт открытия музеев — середина июля, — сказала Лошак.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство России утвердило перечень видов деятельности, при осуществлении которых театры, музеи и библиотеки могут претендовать на обнуление налога на прибыль.