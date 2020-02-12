Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис. Шоу впервые вышло в 2018 году.
Проект стал адаптацией одноимённого романа Ричарда Моргана. События происходят в далёком будущем, где человечество победило смерть, научившись переселять сознание из одного тела в другое.
Роль главного героя Такеши Ковача исполнит Энтони Маки, известный по съёмкам в «Мстителях». В первом сезоне персонажа играл шведский актёр Юэль Киннаман.
Как писал NEWS.ru, британский актёр Том Хиддлстон исполнит главную роль в многосерийном политическом триллере «Белый аист». Проект разрабатывает кинокомпания Eleven для стримингового сервиса Netflix.
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