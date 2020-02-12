https://static.news.ru/photo/0ab800dc-4d7c-11ea-aaae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix/youtube.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис. Шоу впервые вышло в 2018 году.

Проект стал адаптацией одноимённого романа Ричарда Моргана. События происходят в далёком будущем, где человечество победило смерть, научившись переселять сознание из одного тела в другое.

Роль главного героя Такеши Ковача исполнит Энтони Маки, известный по съёмкам в «Мстителях». В первом сезоне персонажа играл шведский актёр Юэль Киннаман.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Том Хиддлстон исполнит главную роль в многосерийном политическом триллере «Белый аист». Проект разрабатывает кинокомпания Eleven для стримингового сервиса Netflix.