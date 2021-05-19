В Сети появился первый кадр из спецэпизода «Друзей»

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Журнал People взял интервью у актёров сериала «Друзья» и показал первые кадры долгожданного спецэпизода. Кроме воссоединения главных героев, создатели культового сериала подготовили и другие сюрпризы для зрителей: идеально воссозданную старую студию и специальных гостей, среди которых Риз Уизерспун (сыгравшая сестру Рэйчел), Леди Гага, а также Дэвид Бекхэм и Джастин Бибер.

Центральные актёры — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер — по данным СМИ, получили за участие в спецэпизоде не менее $2,5 млн на каждого. Кроме того, для актёров это эмоциональное событие, ведь они вместе работали над сериалом на Stage 24 студии Warner Bros. целых десять лет.

Забавно собраться вместе после стольких лет. Ощущение, что время тогда застыло, а сейчас мы продолжаем с того места, где остановились, — заметил 53-летний Леблан.

Сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год. За это время было снято 10 сезонов, в которые вошли 236 серий. Комедийная лента о жизни шестерых друзей с большим успехом демонстрировалась в различных странах мира и приобрела множество поклонников.

Ранее вышел официальный трейлер спецэпизода. Новый выпуск выйдет 27 мая на платформе HBO Max.