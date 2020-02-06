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В Сети появились кадры со съёмочной площадки четвёртой части фильма «Матрица» американского режиссёра Ланы Вачовски.

Ривз и Вачовски появились со своей командой на одной из улиц Сан-Франциско, после чего их окружили прохожие с камерами.

Судя по опубликованным записям, образ главного героя, Нео, отличается от того, как он выглядел в оригинальной трилогии.

О том, что кинокомпания Warner Bros. решила выпустить четвёртую часть «Матрицы», стало известно в августе 2019 года. Премьера картины запланирована на 21 мая 2021 года.

Как писал NEWS.ru, Киану Ривз попал в украинский учебник по всемирной истории на фотографии 1932 года.