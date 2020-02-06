В Сети появились кадры со съёмочной площадки четвёртой части фильма «Матрица» американского режиссёра Ланы Вачовски.
Ривз и Вачовски появились со своей командой на одной из улиц Сан-Франциско, после чего их окружили прохожие с камерами.
The Matrix 4 filming in San Francisco! - Feb 5 2020— Keanu Planet (@keanuplanet)
Thanks to @chames_the_iii (IG Story)
Thanks
@keanu_theclubfor sharing https://t.co/pesyuvhJhi #thematrix4 #matrix4 #LanaWachowski #wachowski #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/s1GIYGFgKA February 5, 2020
Судя по опубликованным записям, образ главного героя, Нео, отличается от того, как он выглядел в оригинальной трилогии.
Someone get Keanu a fainting chair.— LiLi Tan (@lilitan)
#matrix @nbcbayarea pic.twitter.com/0vSdYODXnY February 5, 2020
О том, что кинокомпания Warner Bros. решила выпустить четвёртую часть «Матрицы», стало известно в августе 2019 года. Премьера картины запланирована на 21 мая 2021 года.
Как писал NEWS.ru, Киану Ривз попал в украинский учебник по всемирной истории на фотографии 1932 года.
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