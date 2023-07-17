«Потрясающе!»: Александр Ширвиндт признался, что ел собачий корм Александр Ширвиндт рассказал, как ел собачий корм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

88-летний российский актер Александр Ширвиндт накануне своего дня рождения выпустил автобиографическое видео с воспоминаниями на YouTube-канале сына «Михаил Ширвиндт». Артист признался, как однажды они с женой ели собачий корм своих питомцев. Ширвиндт подчеркнул, что вкус им очень понравился.

В момент, когда Александр Ширвиндт делился воспоминаниями, его сын Михаил прорекламировал сухой собачий корм, который производит под своей маркой. Телеведущий поставил на обеденный стол пакеты с продуктами, которые назвал именами своих собак — «Гоша» и «Дуня».

И мы с мамой ели. Потрясающе! Гоша и Мика (собаки актера. — NEWS.ru) принесли мне и маме, чтобы мы попробовали, — прокомментировал Александр Ширвиндт.

Супруга Ширвиндта Наталья Белоусова подтвердила слова мужа, сообщив, что они ели «из собачьих мисочек». Поклонники в комментариях предположили, что знаменитая пара просто пошутила, чтобы поддержать бизнес сына.

Александр Ширвиндт известен по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Небесные ласточки», «Самая обаятельная и привлекательная» и многим другим. 19 июня актеру исполнится 89 лет.

Ранее Ширвиндт и актриса Нонна Гришаева назвали победителя в номинации «Лучшая театральная роль сезона» на XXXII церемонии награждения театральной премии «Хрустальная Турандот». Приз получил Александр Олешко за роль Павла I в одноименном спектакле. Лучшим театральным режиссером по версии жюри конкурса стал художественный руководитель театра им. Маяковского Егор Перегудов со спектаклем «Любовь по Маркесу».

До этого сообщалось, что телеведущий Михаил Ширвиндт стал жертвой мошенников. Он перевел 140 тысяч рублей злоумышленникам, представившимся его друзьями в одном из мессенджеров. Ширвиндт перечислил средства на указанный счет, а когда деньги ушли, позвонил другу. Оказалось, что тот ничего не просил.