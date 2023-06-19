В Москве прошла XXXII церемония награждения престижной театральной премии «Хрустальная турандот». На мероприятии было объявлено имя лучшего режиссера сезона 2022–2023 годов.
Лучшим театральным режиссером по версии жюри конкурса стал художественный руководитель Театра им. Маяковского Егор Перегудов со спектаклем «Любовь по Маркесу». Эта первая работа Перегудова в статусе худрука. Имя победителя огласили актеры Ольга Прокофьева и Игорь Костолевский.
Победителя в номинации «Лучшая театральная роль сезона» назвали актеры Александр Ширвиндт и Нонна Гришаева. Приз получил Александр Олешко за роль Павла I в одноименном спектакле. Награду за лучший дебют вручили Полине Рафеевой за главную роль в «Варшавской мелодии».
Все лауреаты премии «Хрустальная Турандот» — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Елизавета Арзамасова на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Олешко, получивший награду в номинации «Лучшая мужская роль», на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анна Чиповская на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Ольга Прокофьева и Игорь Костолевский на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин (слева) на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный художник Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Максим Обрезков, получивший специальный приз за создание проекта «Вахтангов. Путь домой», на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер Светлана Землякова, получившая награду в номинации «Лучший спектакль» за спектакль «Генерал и его семья», на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Мариам Мерабова выступает на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Елена Камбурова на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Учредитель театральной премии «Хрустальная Турандот» продюсер и режиссер Борис Беленький на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Полина Рафеева, получившая награду в номинации «Лучший дебют», на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Валерий Баринов (справа) на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Бабик на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер и режиссер Рустам Сагдуллаев, получивший награду в номинации «За честь, достоинство и служение зрителю», на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Игорь Костолевский на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова