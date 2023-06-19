Названо имя лучшего режиссера: фото лауреатов премии «Хрустальная турандот» Александр Ширвиндт и Нонна Гришаева объявили лучшего актера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт и актриса Нонна Гришаева на XXXII церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова

В Москве прошла XXXII церемония награждения престижной театральной премии «Хрустальная турандот». На мероприятии было объявлено имя лучшего режиссера сезона 2022–2023 годов.

Лучшим театральным режиссером по версии жюри конкурса стал художественный руководитель Театра им. Маяковского Егор Перегудов со спектаклем «Любовь по Маркесу». Эта первая работа Перегудова в статусе худрука. Имя победителя огласили актеры Ольга Прокофьева и Игорь Костолевский.

Победителя в номинации «Лучшая театральная роль сезона» назвали актеры Александр Ширвиндт и Нонна Гришаева. Приз получил Александр Олешко за роль Павла I в одноименном спектакле. Награду за лучший дебют вручили Полине Рафеевой за главную роль в «Варшавской мелодии».

Все лауреаты премии «Хрустальная Турандот» — в фотогалерее NEWS.ru.