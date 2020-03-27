https://static.news.ru/photo/85dd630c-7021-11ea-896c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Aristarkhov/Global Look Press

Сборник очерков «Старик путешествует», которые Эдуард Лимонов написал в последние месяцы жизни, появится 30 марта в онлайн-библиотеке Bookmate.

По словам Феликса Сандалова — главреда издательства Individuum, намеренного выпустить бумажную версию книги в апреле, редакция не изменила оригинальный текст, чтобы передать «достоверность отображения своего сознания» автором.

Что в книге? Я собрал вместе куски пейзажей, ситуации, случившиеся со мной в последнее время, всплывшие из хаоса воспоминания, и вот швыряю вам, мои наследники — а это кто угодно: зэки, работяги, иностранцы, гулящие девки, солдаты, полицейские, революционеры — я швыряю вам результаты. Получилось неплохо, — цитирует РИА Новости предисловие Лимонова.

Писатель отметил, что хотел бы прочитать написанные очерки в своей юности, «чтобы серьёзнее и глубже вглядываться во всё, что замечал в жизни».

Как писал NEWS.ru, Эдуард Лимонов скончался 17 марта. Писателю было 77 лет.