https://static.news.ru/photo/0a85e8d2-6874-11ea-bbdc-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Лимонов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В Москве скончался советский и российский писатель Эдуард Лимонов на 77 году жизни. Об этом написал депутат Сергей Шаргунов в Facebook.

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) родился 22 февраля 1943 года. С 1974 по 1991 жил в США и Франции. В 1976 году прославился после написания романа «Это я —Эдичка».

13 марта Лимонов сообщил в своём блоге в «Живом журнале», что продал права на свою новую книгу «Старик путешествует» издательству Individuum.

Кроме писательской деятельности Лимонов занимался политикой. Был экс-председателем Национал-болшевистской партии (запрещена в России), являлся председателем партии и коалиции «Другая Россия». В 2000-х годах был автором популярных оппозиционных проектов: «Другая Россия», Марш Несогласных, Национальная Ассамблея и «Стратегия −31».

NEWS.ru писал, что сооснователь группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов скончался в Петербурге.