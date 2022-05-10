Портрет Мэрилин Монро ушёл с молотка за $195 миллионов

Фото Ricardo Rubio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола продан на аукционе Christie's за $195 миллионов. Отмечается, что сумма, за которую продали портрет, установила рекорд как самое дорогое произведение какого-либо художника из США, проданное на аукционе, а также как самая дорогая картина XX века. Картина была предоставлена швейцарским фондом Томаса и Дорис Амман, сказано на официальной странице аукциона.

Работа Shot Sage Blue Marilyn является знаковой в творчестве Уорхола и современном искусстве. Он впервые начал создавать портреты Монро после её смерти в августе 1962 года. Всего художник создал 13 таких портретов.

Британский художник Джеймс Кук из города Брейнтри (Великобритания) ранее на две недели посетил Лондон, чтобы при помощи антикварной печатной машинки нарисовать Биг Бен. Он напечатал более 100 тысяч букв, цифр и знаков препинания для создания пяти полотен, на которых целиком изображен британский парламент с его главной достопримечательностью. Внутри рисунка скрыто множество посланий, рассказал художник. Они написаны машинописным шрифтом, но ни одно из них не является политическим. Поклонники могут разгадать послания об архитектуре и конструкции Дворца.