Популярность видео от «Супер Жорика» Галустяна превысила 50 млн просмотров

https://static.news.ru/photo/2aa86894-9829-11ea-b824-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/m_galustyan

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца», исполненный в образе Супер Жорика, набрал более 50 млн просмотров на YouTube. С рекордом юмориста поздравил коллега по цеху Гарик Мартиросян.

Супер Жорик, ты капитальный красавчик! Ты лучший, чем все! Ты, короче, бест оф зе бест! Ты король попа, — поддержал он приятеля.

Премьера клипа состоялась в ноябре 2019 года, за первые два дня ролик набрал на YouTube более миллиона просмотров.

Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Галустян запустил челлендж «Меняйся дома» и сбрил усы и бороду. Юморист опубликовал в Instagram видео, в котором ему помогают избавиться от растительности на лице его дочки.