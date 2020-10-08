Помощник Жванецкого объяснил решение сатирика прекратить концерты

https://static.news.ru/photo/dc79c962-08e7-11eb-b787-fa163e074e61_660.jpg Михаил Жванецкий Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Помощник Михаила Жванецкого Олег Сташкевич объяснил внезапное решение сатирика прекратить концертную деятельность. По словам представителя писателя, Жванецкий пришёл к этому решение не сейчас, он долго его обдумывал.

У писателя возникли проблемы со здоровьем, поэтому ещё раньше он закрыл свою передачу «Дежурный по стране».

Жванецкий считает, что наступает возраст, когда нужно уходить с экрана и со сцены, оставаться писателем. Он ушёл из артистической и бизнес-деятельности, — пояснил Сташкевич в интервью Пятому каналу.

Покончить с концертами сатирик решил ещё в конце прошлого года. Ему стало трудно вести диалог с аудиторией из-за возраста. И если здоровье у писателя такое же, как и было, уточняет помощник Жванецкого, то сам он постарел. Сатирик соизмеряет здоровье со своими возможностями, а артистом он был «вынужденно», добавляет Сташкевич.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 86-летний сатирик Михаил Жванецкий решил завершить концертную деятельность и уйти со сцены. Об этом заявил его представитель Олег Сташкевич.