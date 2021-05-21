Полина Гагарина объявит оценки российского жюри в финале Евровидения

https://static.news.ru/photo/b205a0ba-ba3b-11eb-8a34-96000091f725_660.jpg Полина Гагарина Фото: vk.com/polinagagarina

Певица Полина Гагарина будет объявлять оценки российского жюри в финале международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Гагарина, занявшая в 2015 году на конкурсе второе место, будет в этом году зачитывать оценки жюри от России. Напомним, что результаты национального жюри конкурса всегда объявляются глашатаем поочерёдно от каждой страны.

Россию в этом году представляет певица Манижа с песней «Русская женщина» (Russian Woman). В финале 22 мая будут бороться 26 исполнителей. Трансляцию будет вести Первый канал, начало в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что после второго полуфинала Манижа опустилась в прогнозе букмекеров ещё ниже. Ранее исполнительница занимала 10-е место, сейчас — 15-е (1%).

По прогнозам, Евровидение-2022 пройдёт в Риме или Париже — Италия и Франция имеют одинаковый процент вероятности победы. Тройку лидеров замыкает Мальта — 18%.