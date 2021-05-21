Полина Гагарина объявит оценки российского жюри в финале Евровидения

Певица Полина Гагарина будет объявлять оценки российского жюри в финале международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Гагарина, занявшая в 2015 году на конкурсе второе место,
Россию в этом году представляет певица Манижа с песней «Русская женщина» (Russian Woman). В финале 22 мая будут бороться 26 исполнителей. Трансляцию будет вести Первый канал, начало в 22:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что после второго полуфинала Манижа опустилась в прогнозе букмекеров ещё ниже. Ранее исполнительница занимала 10-е место, сейчас — 15-е (1%).
По прогнозам, Евровидение-2022 пройдёт в Риме или Париже — Италия и Франция имеют одинаковый процент вероятности победы. Тройку лидеров замыкает Мальта — 18%.