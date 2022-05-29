Поэтические чтения и мастер-классы: как прошла «Библионочь-2022»

Ежегодная всероссийская акция «Библионочь-2022» / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Бесплатные экскурсии и театральные представления, просветительские мероприятия для детей и взрослых на тему Года культурного наследия — в Москве прошла «Библионочь-2022». Во всероссийской акции в этом году приняли участие свыше 2,5 тысячи библиотек. Главной площадкой стала Российская государственная библиотека им. Ленина. Гостям презентовали первую электронную библиотеку креативных индустрий.

В этом году «Библионочь» посвятили культурному наследию народов России. На мастер-классах, выставках и беседах в библиотеках все желающие могли познакомиться с культурой страны, обычаями и традициями народов. О том, как прошло культурное мероприятие года, в фотоматериале NEWS.ru.