Поэт Шаганов рассказал о последней встрече с Синявским

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Песня британского исполнителя Эда Ширана Shape of You стала первой в истории, преодолевшей отметку в 3 млрд прослушиваний на Spotify. Рекорд был установлен 22 декабря, пишет портал NME. На официальном канале Эда Ширана на YouTube эта песня набрала более пяти с половиной миллиардов просмотров.

Сингл с песней Shape of You, входящей в альбом «÷» (Divide), вышел на стриминговом сервисе в январе 2017 года. Эд Ширан записал видеокомментарий для Spotify, заявив, что он в восторге...