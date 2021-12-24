Поэт Шаганов рассказал о последней встрече с Синявским
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:34, 23 декабря 2021
Александр ШагановФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
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Поэт-песенник Александр Шаганов вспомнил, как при последней встрече с его погибшим товарищем и коллегой Петром Синявским тот предложил зайти к нему в гости. Артист отказался от предложения из-за спешки, и Синявский особенно тепло пожал ему руку в последний раз, пишет «Газета.Ru».
Мы с ним буквально недавно — две недели назад — ходили на выставку фотографий. После неё Петя меня спросил, не хочу ли я к нему зайти. Я тогда немного торопился, были какие-то дела, и сказал, что спешу. И мы с ним так тепло распрощались... Он так тепло пожал мне руку в последнее наше свидание, — рассказал Шаганов.
Он назвал смерть Синявского «невосполнимой утратой» и добавил, что Россия потеряла величайшего стихотворца, классика детской и песенной поэзии.
Известный российский поэт Пётр Синявский ушёл из жизни 22 декабря в возрасте 78 лет.
Ранее актёр сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Вадим Лобанов умер в возрасте 81 года. О причинах смерти артиста на данный момент неизвестно.