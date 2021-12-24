Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актёр сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Вадим Лобанов умер в возрасте 81 года. О причинах смерти артиста на данный момент неизвестно, сообщает телеканал «78».

Лобанов является признанным театральным актёром, однако в последние годы он стал очень часто сниматься в кино. Одной из наиболее заметных его ролей стало участие в криминальной драме «Преступить черту», где он сыграл следователя Владимира Сажина.

Артист также прославился десятками ролей в известнейших российских сериалах. Зрители помнят его по «Улицам разбитых фонарей», «Убойной силе», «Морских дьяволах» и «Мажоре». Он также сыграл в экранизации 2005 года романа Булгакова «Мастер и Маргарита» и киносериале «Гоголь» о жизни и творчестве русского классика.

Одна из его последних ролей была в телесериале «Последний министр», где коллегами по съёмочной площадке Лобанова стали Ян Цапник и Ольга Сутулова.

Ранее сообщалось, что актёр театра и кино Владимир Кузнецов скончался в возрасте 65 лет. Причина смерти актёра не уточнялась.

Кузнецов окончил ВГИК, мастерскую Алексея Баталова. Снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Наиболее заметные проекты с его участием — фильм «12 стульев» Леонида Гайдая и мини-сериал «Гардемарины, вперёд!» Светланы Дружининой. Там актёр сыграл эпизодические роли.

Кроме того, он участвовал в театральных постановках, с 1973 по 1993 год служил в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.