Почему уволили Марицу Запашную: что говорят братья, Росгосцирк и она сама

Из Росгосцирка уволены родственники знаменитых дрессировщиков Аскольда и Эдгарда Запашных: их сестра Марина Запашная и племянник Дан Запашный, также занимающиеся дрессурой животных. Приказ об увольнении Дана уже подписан, Марица сейчас находится на больничном в связи с заражением коронавирусной инфекцией, так что отстранить её от работы нельзя. Но руководство Росгосцирка уверяет: как только женщина выздоровеет, приказ об её увольнении будет подписан.

Запашным предъявляют целый букет обвинений: рукоприкладство, частые прогулы, неподчинение решениям руководства, оскорбление сотрудников Росгосцирка, фиктивное трудоустройство помощников и ассистентов, отсутствие творческого развития коллектива и жестокое обращение с животными. Могли ли дрессировщики, не первый год работающие на арене, нарушить столько пунктов трудового договора и стоит ли им рассчитывать на помощь своих известных родственников, разбирался NEWS.ru.

В чём обвиняют дрессировщицу Запашную?

В беседе с KP.RU сотрудники Росгосцирка аргументировали свои претензии к дрессировщице Марице Запашной, добавив, что на её счету масса дисциплинарных нарушений.

По окончании гастролей в Омском государственном цирке Дан получил разнарядку на гастроли в Казань, а Марица — репетиционный период в Магнитогорске. Но они отказались туда ехать, срывая работу всего циркового конвейера, — сетует на артистов представитель Росгосцирка.

Помимо этого, Марица и Дан отсутствовали на рабочем месте 29 и 30 июня. В это время Запашные находились в крымском парке львов «Тайган», расположенном в трёх тысячах километров от Омска, где дрессировщики должны были выступать со своей гастрольной программой. Также был зафиксирован прогул Дана Запашного 9 июля: вместо того, чтобы находиться на рабочем месте, артист выкладывал прямые трансляции из Новосибирского цирка в Instagram.

В ответ на эти обвинения Дан Запашный заявил, что директор омского цирка дала ему и его матери устное разрешение на посещение крымского зоопарка. Дрессировщик собирался разместить там своих постаревших собак и поехал, чтобы обговорить условия содержания и проконсультироваться по поводу заболевшей обезьяны. Несмотря на то что инспектор манежа, по словам Запашного, проставил в табеле учёта эти дни как рабочие, а директор цирка их утвердила, спустя месяц Дана уволили за двухдневный прогул.

Можно сделать вывод, что дрессировщик недобросовестно использовал своё служебное положение и известность, полученную в период работы в Росгосцирке, для личного обогащения, — заявил Росгосцирк.

Как сообщает KP.RU, узнав, что её сына хотят уволить за частые прогулы, Марица обозвала сотрудников «быдлом» и «швалью» и стала вырывать из рук начальника отдела кадров Росгосцирка Наталии Шевченко подписанные Даном листы. Впоследствии дрессировщица и вовсе набросилась на женщину, ударив её по голове.

Помимо этого, Запашных подозревают в фиктивном трудоустройстве нескольких представителей актёрской труппы Марицы и Дана Запашных. Дрессировщицу также обвиняют в непрофессионализме. По данным Росгосцирка, Марица Запашная уже долгое время выступает всего с двумя номерами. Номер «Шеренга» был поставлен ещё в 1990 году и убран из программы в 2019-м, «Гротеск» с верблюдами также исключат из цирковой программы после увольнения дрессировщицы. Как утверждает руководство Росгосцирка, Марице предлагали обновить её репертуар, но она проигнорировала это предложение.

Последней каплей, перевесившей чашу весов в сторону увольнения дрессировщицы, стало видео, на котором Марица Запашная бьёт верблюдов трубой за плохое поведение.

Как стало известно NEWS.ru от источника в окружении артистки, она не согласна с предъявленными обвинениями и будет обжаловать законность оснований для её увольнения. На сторону дрессировщицы также встали многие коллеги по цеху.

Под надуманным предлогом пытаются уволить прекрасного артиста и человека. Это безобразно. Мы все надеемся на реакцию цирковых на эту историю, в такой ситуации их действия или бездействие покажут, на чьей они стороне, — негодует коллега Запашного Олег Михайлищев в своём комментарии для MK.RU.

По мнению цирковых артистов, основная причина отстранения Марицы от работы заключается в её расхождениях во взглядах с руководством Росгосцирка.

Могут ли знаменитые братья помочь сестре?

Звёздные цирковые артисты Эдгард и Аскольд Запашные, сводные братья Марицы, прокомментировали сложившуюся ситуацию и дали оценку действиям сестры.

Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка, раскритиковал действия Марицы и заявил, что «не узнает собственную сестру». Более того, Эдгард признался: программа выступлений дрессировщицы убыточная. Вину за это он возлагает именно на Марицу, так как считает, что если бы она навела порядок в своём коллективе и обновила репертуар, то как обладательница прославленной в цирковых кругах фамилии могла бы достичь успеха в короткие сроки.

Эдгард Запашный Сергей Булкин/NEWS.ru

Также он добавил, что не разделяет негативного отношения Марицы к гендиректору Росгосцирка Сергею Белякову. По словам Эдгарда, Росгосцирк — это в первую очередь государственное предприятие, нацеленное на получение прибыли. Поэтому Беляков, будучи ответственным за все нарушения, недоработки и неустойки, вынужден делать частые проверки и по их результатам наказывать виновных: штрафовать, отчитывать и увольнять.

Также Эдгард посетовал на то, что сестра отстранилась от него и не принимает ни помощи, ни советов.

Я неоднократно разговаривал с Марицей и Даном, предлагал им сделать номера с тиграми, потому что фамилия Запашные крепко ассоциируется с хищными животными. Я предлагал купить для них 4–6 тигров за наш с братом счёт, помочь их выдрессировать, потом взять Дана к себе на стажировку, — признался Эдгард.

По словам Запашного, Марица обвиняет их с братом в сговоре с Беляковым. В своём недавнем интервью дрессировщица заявила, что когда-то звёздные братья выступали под его финансовым покровительством. Эдгард отрицает все обвинения сестры и надеется, что Марица образумится и спокойно обсудит с ним сложившуюся ситуацию.

Аскольд в беседе с NEWS.ru признался, что «не хочет ввязываться в эти грязные разборки». Он считает: подобная ситуация произошла из-за частой смены руководителей Росгосцирка, с которыми Марице долгое время не удавалось найти общий язык.

Артисты жили при разных руководителях, в разных состояниях: у них сложилось мнение, что они могут определять порядки, — поэтому артисты и начинают бунтовать, когда приходит новый руководитель. Это большое болото, в котором все живут своей жизнью: жалуются на то, что всё плохо, но при этом сами создают это болото, — поделился Аскольд.

Также дрессировщик подчеркнул, что если бы сестра попросила его «разобраться в этой ситуации», то он смог бы ей помочь. При этом Аскольд добавил: уже долгое время Марица не только всячески отвергает помощь родственников, но и крайне агрессивно относится к попыткам братьев Запашных изменить её жизнь в лучшую сторону.