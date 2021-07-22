СМИ: сестра Запашных ударила женщину из-за своего увольнения

Сестра известных дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных — Марица Запашная — ударила из-за своего увольнения начальницу отдела кадров и социального развития Росгосцирка Наталию Шевченко, передаёт портал KP.RU со ссылкой на имеющуюся у издания видеозапись инцидента. По данным СМИ, Запашная била женщину по голове и сорвала с неё очки.

Информация о расторжении договора с Марицей и её сыном Даном с Омским государственным цирком появилась на официальном сайте Росгосцирка 22 июля. В организации отметили, что причина увольнения — «систематическое нарушение трудовой дисциплины». Ведомство подчеркнуло, что в гендирекцию пришло сообщение, что Марица и Дан Запашные находились в Крымском парке львов «Тайган» в период проведения гастролей их коллектива в Омском государственном цирке.

По этому факту была проведена служебная проверка, которая подтвердила, что 29 и 30 июня 2021 года в свои рабочие дни дрессировщики находились в трёх тысячах километров от Омска — в Крыму, г. Белогорск, о чём свидетельствуют записи в видеоблоге Дана Запашного, — говорится на сайте Росгосцирка.

Аналогичный случай зафиксирован 9 июля, когда Дан Запашный без разрешения руководства отсутствовал на рабочем месте, выкладывая при этом в Сети видео о посещении Новосибирского цирка. В Росгосцирке добавили, что в Омске Марица Запашная жестоко обращалась с животными Омского государственного цирка.

Ранее сообщалось, что Эдгард Запашный расстался со своей возлюбленной Ярославной Демешко после семи лет отношений. Об этом артист рассказал на странице в социальной сети Instagram. Дрессировщик добавил, что они с Демешко не станут давать комментарии СМИ и не пойдут на ток-шоу.