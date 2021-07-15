Дрессировщик Эдгард Запашный расстался с возлюбленной

Народный артист РФ, гендиректор Большого Московского государственного цирка и дрессировщик Эдгард Запашный расстался со своей возлюбленной Ярославной Демешко после семи лет отношений. Об этом артист рассказал на странице в социальной сети Instagram.

Теперь мы просто друзья! Мы с Ярославной продолжаем общаться и воспитаем лучшего сына на планете Земля! Берегите себя и всем большое спасибо, — написал Запашный под совместной фотографией с уже бывшей пассией.

Дрессировщик добавил, что они с Демешко не станут давать комментарии СМИ и не пойдут на ток-шоу.

Ярославна Демешко стала третьей гражданской женой артиста. Ни с одной из спутниц он не регистрировал брак. Первым длительным романом Запашного стали отношения с заслуженной артисткой цирка Еленой Петриковой, которая была на 13 лет старше его. В марте 2015-го пресса сообщила о расставании Эдгарда с другой благоверной — фитнес-инструктором Ольгой Денисовой, подарившей ему двух дочерей Стефанию (2011) и Глорию (2013).

Ранее Эдгард Запашный оценил политические высказывания кинорежиссёра Владимира Меньшова, с которым пришёл проститься на церемонию гражданской панихиды. Дрессировщик объяснил цель, которую преследовал критиковавший власть Меньшов. Слова Запашного привёл корреспондент NEWS.ru, работавший на панихиде.