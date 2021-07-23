«Несёт ересь»: Аскольд Запашный назвал виновных в увольнении сестры

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный впервые высказался о скандальном увольнении своей сестры Марицы Запашной. Он дал эксклюзивный комментарий в беседе с NEWS.ru.

Дрессировщицу Марицу Запашную обвиняют в рукоприкладстве, прогулах, фиктивном трудоустройстве своих ассистентов и жестоком обращении с животными. В ближайшее время руководство Росгосцирка намерено уволить артистку. Сейчас Запашная находится на больничном.

С сестрой у нас отношения достаточно сложные, она меня помогать не просила и какую-то ересь несёт из разряда, что чуть ли не мы виноваты в происходящем, — негодует артист.

Аскольд подчеркнул, что его сестра всегда крайне негативно реагировала на любые попытки братьев помочь ей и её сыну, Дану Запашному, который также попал под сокращение.

Причину разразившегося скандала Запашный видит в частой смене руководства Росгосцирка, в котором работали Марица и Дан. Артист сравнил эту ситуацию с «авгиевыми конюшнями»: по мнению Аскольда, из-за постоянно меняющихся руководителей у сотрудников цирка сложилось впечатление, что они сами могут устанавливать порядки. По словам Запашного, именно разногласия с начальством и несогласие с устоявшимися правилами поставили Марицу и Дана в то непростое положение, в котором они сейчас находятся.

Ранее сообщалось об избиении сотрудницы цирка Марицей Запашной. Причиной такого поведения послужила новость об увольнении её сына, Дана Запашного. Её брат, Эдгард Запашный, уже прокомментировал сложившуюся ситуацию, отметив, что не согласен с действиями сестры.