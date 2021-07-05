Первый канал завершил съёмки сериала «Триггер-2» с Максимом Матвеевым

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Актриса Юлия Меньшова отреагировала на новость о смерти отца, кинорежиссёра Владимира Меньшова. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Всё. Всё... Всё... — написала Меньшова. Соболезнования дочери Владимира Меньшова под этим постом выразили многие деятели культуры и шоу-бизнеса: телеведущие Юлия Высоцкая и Яна Чурикова, актрисы Алёна Бабенко и Мария...