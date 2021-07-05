Первый канал завершил съёмки сериала «Триггер-2» с Максимом Матвеевым

Первый канал и продюсерская компания «Среда» сообщили о завершении съёмок продолжения психологической драмы «Триггер». Главную роль, как и в первом сезоне, исполнил актёр Максим Матвеев.
Во втором сезоне «Триггера» зрителей ожидает новый поворот в истории психолога-провокатора Артёма Стрелецкого, который после «инцидента на крыше» оказывается наедине с собой, пытаясь пережить всю боль, полученную от близких. Ему приходится вернуться в реальность и распутать сложное дело, где главным подозреваемым является он сам.
Съёмки второго сезона «Триггера» — это огромная часть жизни, насыщенные и крутые полгода, проведённые с командой настоящих профессионалов. От самых первых смен, когда температура на улице опускалась до минус 35, и до последних, уже в летнюю жару, вся группа была единым организмом, с трепетом, относившимся к общему делу, — рассказал исполнитель главной роли, актёр Максим Матвеев.
Премьера второго сезона проекта состоится на Первом канале. Режиссёром «Триггера-2» стал Игорь Твердохлебов («Мажор-3», «Территория»), продюсером выступил Александр Цекало.
Ранее Цекало поделился подробностями ссоры с Иваном Ургантом, Гариком Мартиросяном, Сергеем Светлаковым и заявил, что больше никогда не вернётся в шоу «Прожекторперисхилтон» (после закрытия на Первом канале оно продолжает жить в концертном варианте). Александр Цекало признался, что перестал считать коллег своими друзьями после того, как они не приняли его новую жену — художницу в стиле ню Дарину Эрвин.