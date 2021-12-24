Первый канал отказался от перезапуска шоу «Поле чудес»

Фото: Виктор Борисов /ИТАР-ТАСС

Поэт-песенник Александр Шаганов вспомнил, как при последней встрече с его погибшим товарищем и коллегой Петром Синявским тот предложил зайти к нему в гости. Артист отказался от предложения из-за спешки, и Синявский особенно тепло пожал ему руку в последний раз, пишет «Газета.Ru».

Мы с ним буквально недавно — две недели назад — ходили на выставку фотографий. После неё Петя меня спросил, не хочу ли я к нему зайти. Я тогда немного торопился,...