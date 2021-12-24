Первый канал отказался от перезапуска шоу «Поле чудес»
Сергей Князев
Сергей Князев
11:28, 24 декабря 2021
Фото: Виктор Борисов /ИТАР-ТАСС
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Шоу «Поле чудес» после перезапуска в новом формате не будут переименовывать, также проект не будет воспроизводиться на других каналах. Леонид Якубович также продолжит вести шоу после смены производителя проекта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Мы благодарны телекомпании «ВИД» за годы сотрудничества и необыкновенно рады, что с нами остаётся не только игра и её бессменный ведущий Леонид Якубович, но также историческое название проекта и его богатейший архив, — сказал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
Ранее сообщалось, что Первый канал перезапустит проект «Поле чудес» из-за того, что не продлил контракт с производителем шоу — телекомпанией «ВИД». Предполагалось, что с января 2022 года в эфир выйдет шоу «Наше Поле Чудес» с народным артистом России и художественным руководителем программы Леонидом Якубовичем. Сам шоумен заявил о начале нового этапа в истории программы и необходимости «встряхнуться» после 31 года, которые программа провела в эфире. Первый канал приобрёл официальные права у компании CBS на телевикторину Wheel Of Fortune, которая и стала основой для российского телешоу.