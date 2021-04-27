Названы дата и место проведения фестиваля «Нашествие»

https://static.news.ru/photo/a5066622-a76e-11eb-ba1a-96000091f725_660.jpg Фото: nashestvie/facebook.com

Организаторы российского рок-фестиваля «Нашествие» назвали новые дату и место его проведения — 30, 31 июля и 1 августа в подмосковном Серпухове. Мероприятие сохранит привычный формат. Кроме концертов гостям покажут театральные спектакли, фильмы, историческую реконструкцию, передаёт «Российская газета».

Заработают и детские, игровые и спортплощадки. В оргкомитете добавили , что «Нашествие» пройдёт с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер на фоне пандемии COVID-2019.

Самый сейчас популярный вопрос в связи с переездом «Нашествия» в Серпухов: что будет с билетами, которые зрители купили в 2020 году? Спешу успокоить: поводов для тревоги нет. Абсолютно все билеты, купленные ранее в 2020 и 2021 году, будут действительны на поляне в Серпухове, — рассказал руководитель билетной дирекции фестиваля Владимир Антипов.

В 2020-м «Нашествие» планировали провести в Тверской области, но шоу отменили из-за COVID-19. Фестиваль проводится в 1999 года. Ежегодно на его площадках выступают десятки музыкальных коллективов, собирая до 200 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что Большой театр отменил выступления артистов за рубежом до марта 2022 года. Причина — пандемия нового коронавируса. По словам гендиректора ГАБТ Владимира Урина, театр с начала вспышки недуга выдержал достаточно трудный сезон, но несмотря на эпидемию, «все планы, которые мы спланировали на этот сезон, мы выполнили», но часть спектаклей пришлось перенести.