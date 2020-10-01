Онлайн-концерт «Есенин.Live» пройдёт на ВДНХ 3 октября

https://static.news.ru/photo/83d9dffa-0490-11eb-895e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Есенин Фото: Viktor Gritsuk/Russian Look

Поэтический концерт «Есенин.Live» в честь 125-летия Сергея Есенина пройдёт на ВДНХ 3 октября. Из-за пандемии коронавируса проводить его будут без гостей, но с трансляцией в соцсетях.

В 15:00 из павильона «Книги» начнется прямая трансляция концерта, который можно посмотреть на официальной странице ВДНХ в соцсети Facebook . На 18:00 запланировано включение из центра славянской письменности «Слово», где пройдет творческий вечер. Его покажут в группе выставки в соцсети «Одноклассники» , — сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Перед онлайн-зрителями выступит актёр Денис Сорокотягин. Под живой аккомпанемент фортепиано он прочитает отрывки из поэмы «Анна Снегина», избранную лирику, а также исполнит романсы на стихи поэта. Читать стихи «последнего поэта деревни» также будут участники группы Dead Poets Band

Запись прямого эфира будет доступна в разделе «Онлайн.ВДНХ» на сайте выставки.

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