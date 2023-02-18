«Она развалила The Beatles»: какой была Йоко Оно до и после Леннона 18 февраля самой известной японке современности исполнилось 90 лет

Фото: AP/TASS

Йоко Оно и Джон Леннон

О Йоко Оно часто говорят в связи с Джоном Ленноном. Однако еще до знакомства с ним она была заметной фигурой в художественных кругах Европы и Америки. Леннон называл ее «самым известным неизвестным художником». До встречи с битлом Йоко устраивала заметные перформансы с сожжением книг и разрезанием собственной одежды, развивалась как авангардная художница, музыкант, певица. Она словно протестовала против ярлыков, которые вешали на нее то авторитарные родители, то консервативные зрители. Подробнее о большой оригиналке Йоко Оно и ее настоящей роли в распаде The Beatles — в материале NEWS.ru.

Авторитарные родители и русские корни

Йоко Оно выросла в обеспеченной японской семье. Ее родственники со стороны матери были второй по состоянию семьей Японии. Вместе с родителями, двумя младшими братьями и сестрой она часто бывала в Соединенных Штатах: отец был банкир. Несмотря на достаток, у Йоко было не лучшее детство. Во всяком случае так его оценила сама Оно спустя много лет. Йоко не получала родительской любви и внимания и запомнила родителей как постоянно критикующих ее людей.

Отец Йоко любил музыку. Но когда девочка захотела учиться игре на пианино, он указал на ее крохотные ручки, неспособные, по его мнению, взять октаву. Тогда Йоко захотела стать композитором, но и тут родители отговорили девочку, сославшись на отсутствие известных женщин-композиторов в истории. В своей автобиографии «Грейпфрут» Оно писала, что мама никогда не называла ее красивой или симпатичной.

Фото: Keystone Press Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Йоко Оно

Мало кто знает, что у Йоко Оно есть русские корни. Ее тетя Анна Бубнова — жена брата ее отца — была русской. Анна и ее сестра Варвара бежали в Японию из-за революции 1917 года. Девушки тоже происходили из аристократической семьи, занимались музыкой, литературой, искусством. Варвара стала одной из лучших преподавательниц скрипки в Японии. По словам друга Гуннара Б. Кварана, Йоко была очень близка с родственницами и чувствовала сильную связь с Россией.

Когда я сейчас думаю об Анне Бубновой, я по-прежнему думаю прежде всего о ее энергичности. Нам всем не помешала бы такая энергия. Она просто была собой. И мой дядя, влюбившийся в нее, тоже был таким. Они с дядей все время думали о будущем, — говорила Оно в интервью 2019 года.

Для семьи Оно все перевернулось во Вторую мировую войну, когда она с матерью и братом оказалась в Японии, а отец — в Америке. После бомбежки Токио им пришлось обменивать личные вещи на еду и голодать. Йоко рассказывала, как представляла себе в красках разнообразное меню с вкуснейшими деликатесами. Оно вспоминала, что именно сила воображения помогала ей пережить те тяжелые годы.

Побег от системы в искусство

Йоко всегда была особенной. По данным издания Hello Geggles, Оно стала первой женщиной, поступившей на философский факультет престижного университета Гакусюин. Однако она не окончила учебу и перевелась в Школу искусств в Нью-Йорке. Но академические знания проигрывали жажде заниматься реальным искусством, поэтому Йоко снова бросила учебники и сбежала с возлюбленным из города.

Ей нравилось индустриальное искусство, но публика не понимала необычные работы Оно вроде картины, на которую нужно было наступить. Профессионалы называли их слишком прогрессивными, а зрители просто проходили мимо. Но это не мешало Йоко продолжать делать то, что ей нравилось. Она философски подходила и к своим работам, и к отсутствию быстрого признания.

Работы Йоко были эфемерны и поэтичны, а самой известной ее серией стали «Инструкции». Это набор кратких указаний к работам, которые открывают свой философский смысл только во взаимодействии со зрителем. Одни основаны на тексте. Их можно прочитать, понять и прочувствовать. Другие, например «Горящая спичка», предлагают задуматься о жизни и времени. Хотя по факту работа представляет собой просто зажженную спичку.

Еще один оригинальный пример творчества Йоко — работа «Мама красивая»: художница предлагала зрителям посмотреть на фото вагины и женской груди, дополненные записками с воспоминаниями о маме.

Попытка суицида и потерянная дочь

До встречи с Джонон Ленноном она дважды успела побывать замужем. Первым избранником стал японский композитор Тоси Итиянаги. В 1950-е они оба пытались оставить след в арт-среде Нью-Йорка, но родителям Йоко не нравились эти отношения из-за низкого социального статуса мужа их дочери. По словам Оно, родители угрожали, что отрекутся от нее, если она не разведется с ним. Позже девушка действительно с ним развелась, но сначала пошла наперекор семье и сбежала с возлюбленным в Нью-Йорк.

Фото: AP/TASS Тоси Итиянаги, 2022 год

Это время совпало с депрессией Йоко. По данным Stanford News, она даже пыталась покончить с собой, и обеспокоенные члены семьи отправили Оно в психиатрическую клинику. Оттуда она вышла не только с нормальным самочувствием, но и с новым мужем, джазовым музыкантом Энтони Коксом.

Их брак продлился несколько лет, а расставание вышло крайне болезненным. Кокс ушел от Оно, забрав с собой их общую дочь Киоко. Йоко не видела девочку 23 года, с того времени, когда Киоко было восемь лет, до ее 31-летия. Попытки найти единственную дочь Оно предприняла только в браке с Ленноном. Они искали ее в Америке, Дании, Англии, Испании. Им даже удалось добиться опеки над девочкой через суд, но бывший муж увез Киоко сначала в Техас, а потом и вовсе исчез.

Брак с Джоном Ленноном

Несмотря на личные достижения, самая известная страница в биографии Йоко Оно связана с Джоном Ленноном. Они познакомились в 1966-м на предварительном показе ее выставки «Незаконченные картины и предметы» в лондонской галерее Indica. Джон, возможно, сам того не желая, оказался идеальным зрителем Оно, чье искусство с самого начала предполагало непосредственное участие человека. Леннон съел кусок яблока, который был частью арт-объекта художницы, а потом взобрался по лестнице из инсталляции «Картина на потолке». Там он разглядел слово «да» через специально приготовленную лупу.

А в конце обхода выставки Джон захотел забить гвоздь в предназначенный для этого холст, но поскольку экспозиция открывалась только на следующий день, Йоко предложила музыканту заплатить ей пять шиллингов. Леннон же ответил с присущим ему остроумием, что забьет воображаемый гвоздь и заплатит за этот жест воображаемые деньги. Вернувшись домой, Йоко написала в своем дневнике: «Наконец-то я встретила мужчину, которого смогла бы полюбить».

Фото: Manchester Daily Express/PERD200064/Global Look PRess Йоко Оно и Джон Леннон

Первое время они редко встречались, но к 1968-му между ними вспыхнул настоящий роман. В то время Леннон еще был женат на Синтии Пауэлл. И когда супруга решила уехать на отдых в Грецию, Джон без раздумий пригласил Йоко домой. Идиллия закончилась уже на следующий день — Синтия неожиданно вернулась из поездки и застукала любовников на полу. Леннон не стал отпираться от романа на стороне, но и разрывать отношения с женой тоже не торопился.

Тем не менее Джон и Йоко все чаще появлялись вместе на публике, чем только возмущали поклонников и прессу. Однажды они за одну ночь записали альбом Unfinished Music No. 1: Two Virgins, в котором не было музыки. Только различный шум, стоны и крики. Сама пластинка мало кому запомнилась, но вот обложка, на которой Леннон и Оно позировали абсолютно голыми, наверняка знакома многим.

К тому моменту Йоко забеременела. Узнав об этом, музыкант решил развестись. Но Синтия подала встречный иск, упрекая мужа в измене. Она выгнала Джона из дома, поэтому им с Оно пришлось ночевать в пустующей квартире Ринго Старра, барабанщика группы. Но уже через несколько дней пару арестовали за хранение наркотиков. Полицейские обнаружили полграмма морфия и 14 грамм гашиша. До них в этой квартире жил гитарист Джимми Хендрикс, страдавший от наркотической зависимости. Но федералов это не сильно волновало. Йоко Оно грозила депортация, и Леннон взял всю вину на себя. Он отделался штрафом с предупреждением, а вот для Йоко пережитый стресс обернулся выкидышем.

Последующий развод Леннона с Синтией художница подкрепила собственным творчеством. Йоко прислала женщине разбитую «окровавленную» чашку, сделанную своими руками. Медовый месяц Джон и Йоко провели с присущим им креативом: лежа в кровати гостиничного номера в Амстердаме и протестуя против войны во Вьетнаме. Позже эта арт-акция войдет в энциклопедию мирового акционизма как недельный перформанс «В постели за мир».

Фото: Manchester Daily Express/PERB960216/Global Look PRess Синтия Пауэлл и Джон Леннон

Леннон все больше прислушивался к своей прогрессивной жене, которая никогда не оставалась в стороне от политики. Он даже вернул орден Британской империи в знак протеста колониального вмешательства в Нигерии. Для остальных участников группы The Beatles, занимавших аполитичную позицию, эти поступки звучали громче набата. Музыканты постоянно ссорились, и к 1970 году группа окончательно распалась. Фанаты обвинили Йоко Оно в разрушении коллектива. Несмотря на то что причины развала были намного глубже, художница приняла на себя этот удар. Спустя 30 лет она призналась, что сильно переживала в те годы.

Было чувство, что меня обвинили в чем-то, чего я не делала, а именно в распаде The Beatles. Это все равно что быть кем-то, кто находится в тюрьме, не сделав ничего плохого, — говорила Оно.

Она редко комментировала распад группы, зато Пол Маккартни раз и навсегда поставил точку в этом вопросе, публично поддержав Йоко в интервью журналу Rolling Stone.

Она крутая. Если Джон любил ее, значит, в ней что-то было. Он был неглупым, — сказал Маккартни.

Борьба за мир сквозь время и континенты

Про музыкальное дарование Йоко Оно написано немало критических статей. Одни называют ее творчество «худшим для слухового аппарата», как оценил Оно американский продюсер Энтони Бейл. Другие же находят в нем поэзию и философию. Оно всегда была увлечена музыкой: до встречи с Джоном Ленноном, во время жизни с ним и после его смерти. В течение многих лет ее исполнительское искусство и нетрадиционный музыкальный стиль были предметом «насмешек, непонимания и даже ярости».

Фото: Antonio Nava/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Йоко Оно

Со временем Йоко обрела поклонников не только в художественном мире, но и в музыкальном. Например, ее почитательницей является Леди Гага, которая не раз признавалась в любви к Оно и даже записала с ней совместную песню. А юная Марина Абрамович, которая сейчас считается живой легендой перформативного искусства, в юности вдохновлялась именно работами Йоко Оно.

Несмотря на почтенный возраст, Йоко и сейчас посылает свои художественные сигналы миру. В 1969 году лозунг Леннона — Оно «Война закончилась!» (War is Over!) появился на билбордах в дюжине городов по всему миру. Почти так же называлась и выставка Йоко Оно в Сиднее в 2013 году: «Война закончилась (если ты этого хочешь)».

Йоко всегда была политической активисткой — например, выступала против войны во Вьетнаме. Она и Джон Леннон во многом запустили культурное сопротивление этой войне. В наше цифровое время протест также растет. В том числе сопротивление контролю системы над людьми — причем в очень старообразной манере, как это было в Советском Союзе, — рассказывал друг Оно и куратор выставки художницы в Москве Гуннар Кваран.

А 23 марта 2022 года рядом с пульсирующими экранами на Таймс-сквер в Нью-Йорке появился рекламный щит «Представь мир» (Imagine Peace). Послание Оно провисело ровно три минуты, но и этого короткого отрезка хватило, чтобы заново напомнить о пацифисткой позиции художницы.