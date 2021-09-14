Кассета с записью невышедшей песни Леннона уйдёт с молотка в Дании

Кассету с записью невышедшей песни одного из основателей и участников группы The Beatles Джона Леннона, являвшегося также одним из самых популярных музыкантов XX века, выставят на аукционе в Дании. Запись уйдёт с молотка 28 сентября, сообщает France 24 со ссылкой на аукционный дом Bruun Rassmussen.

Отмечается, что песня датируется 1970 годом. В тот год Леннон и его супруга Йоко Оно были в Дании. Глава аукционного дома Алекса Бруун Расмуссен отметил: плёнка уникальна, поскольку представляет собой 33-минутное интервью музыканта в неформальной обстановке.

По словам Расмуссена, в ходе беседы с журналистами Леннон также исполнил несколько песен. Одна из них — под названием Radio Peace — никогда до этого момент не выходила в записи.

По оценкам экспертов, стоимость лота составит от $31-47,5 тысяч (по нынешнему курсу рубля это от 2,2 до 3,5 млн). Покупатель к записи также получит фотографии, сделанные во время встречи, и выпуск газеты с интервью.

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