Нижнее бельё Майкла Джордана выставили на онлайн-аукцион

На онлайн-аукцион выставили использованные трусы легенды баскетбола Майкла Джордана. Лот на торги выставил бывший личный охранник спортсмена Майкл Возняк. Соответствующий пост появился в Twitter.

В подписи к посту отметили, что нижнее бельё имеет признаки «определённого использования». Также известно, что цена лота первоначально составляла 500 долларов (36,5 тысячи рублей), но, судя по информации на сайте онлайн-аукциона Lelands, участники готовы отдать за «трусы легенды» более одной тысячи долларов.

Michael Jordanâs heavily usedâ boxers are officially for sale, per https://t.co/L87AgDeQwX



âAn auction insider tells us that the shorts were regularlyâ worn by Jordan and show signs of heavy use.ââ pic.twitter.com/p5fIwtEJzE — NBA Central (@TheNBACentral) September 1, 2021

Известно, что это не первый раз, когда Возняк выставлял на аукцион личные вещи Джордана: среди других лотов были и форма звезды NBА, а также мячи с его подписью.

Ранее сборная России по футболу обыграла в отборочном матче к ЧМ-2022 команду Кипра со счётом 2:0. Встреча проходила на Никосии. Счёт во встрече был открыт на шестой минуте. Автором гола стал полузащитник сборной России Александр Ерохин. После передачи Фёдора Смолова полузащитник отправил мяч в верхний правый угол — 1:0. Второй гол на свой счёт записал Рифат Жемалетдинов. Автором голевой передачи стал снова Фёдор Смолов. Матч в итоге завершился со счётом 0:2 в пользу гостей.