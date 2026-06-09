Музыкальное издательство «Джем» официально объявлено банкротом

Арбитражный суд Москвы официально признал банкротом музыкальный рекорд-лейбл ООО «Издательство Джем» и открыл в его отношении процедуру конкурсного производства, сообщает РИА Новости. Гендиректор данной звукозаписывающей компании Андрей Черкасов в настоящее время находится под арестом по громкому делу о мошенничестве.

Начальную стадию банкротства — наблюдение — столичный арбитраж ввел в организации еще в июле прошлого года. Данный процесс был запущен по официальному заявлению известного композитора Леонида Величковского, бывшего участника групп «Технология» и «Биоконструктор», а также продюсера певицы Лады Дэнс и поп-коллективов «Стрелки» и «Комиссар».

Ранее продюсер Максим Фадеев рассказал, что гендиректор музыкального издания «Джем» Андрей Черкасов обманывал его с авторским правом. По словам Фадеева, в издательстве подделали его подписи конца 90-х о том, что он якобы вверяет рекорд-лейблу все авторские права на созданную им музыку. Он отметил, что ждал ареста Черкасова несколько лет.