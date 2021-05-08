Ольга Дроздова ушла из актёрской профессии

https://static.news.ru/photo/80fb3f60-b09b-11eb-bc21-96000091f725_660.jpg Ольга Дроздова Фото: aktrisa_olga_drozdova/vk.com

Актриса Ольга Дроздова решила бросить театр «Современник», в котором проработала более трёх десятилетий. Об этом сообщил супруг артистки Дмитрий Певцов, пишет StarHit.

Как рассказал актёр, прервать профессиональную деятельность Дроздова решила по личным причинам, а не из-за смены руководства театра или малой занятости.

Причина в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актёрской профессии. Серьёзная педагогическая деятельность, руководство актёрской кафедрой ИСИ (Институт современного искусства), режиссура, а главное, проблемы воспитания 13-летнего сына — всё это, естественно, привело к обдуманному шагу, подаче заявления об уходе из театра по собственному желанию, — цитирует Певцова издание.

Он подчеркнул, что в приоритете у его 56-летней супруги всегда была его семья, а именно их общий сын Елисей. Певцов отметил, что гордится поступком жены. По словам актёра, это естественный выход из сложившейся жизненной ситуации. Проблемы ребёнка, особенно в переходный период, сейчас важнее всего.

На мой взгляд, Ольга сейчас нужнее своему сыну, чем своему театру. При этом никаких претензий, никаких счетов, никаких отрицательных эмоций Ольга не испытывает, — сказал Певцов.

Дроздова и Певцов поженились в 1994 году. Актриса смогла забеременеть только спустя 13 лет совместной жизни, когда ей было уже 42 года.

Ранее Дмитрий Певцов рассказал о семейной жизни с актрисой Ольгой Дроздовой, с которой состоит в официальном браке уже 25 лет. Он признался, что никогда не боялся и всегда был готов к тому, что жена может уйти к другому мужчине. Артист пояснил, что каждый человек сам является первопричиной плохих событий в своей жизни. Кроме того, актёр откровенно рассказал, что в молодости страдал от различных комплексов, так как не знал, сможет ли завоевать сердце Дроздовой.

Восемь лет назад у актёра трагически погиб сын Даниил от первого брака с однокурсницей по ГИТИСу Ларисой Блажко.