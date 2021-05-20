Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс задумались о разводе после 21 года брака

https://static.news.ru/photo/b334cfd4-b963-11eb-87c2-96000091f725_660.jpg Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс Фото: Peter Kramer/Global Look Press

В Сети уже несколько лет ходят слухи, что семейные проблемы настигли одну из самых крепких пар Голливуда — актёров Майкла Дугласа и Кэтрин Зету-Джонс. После 21 года брака друзья знаменитостей сообщили изданию GossipCop, что звёзды оказались на грани развода. Сейчас они задумались о своём будущем. Им нужно время, чтобы принять решение.

По их словам, серьёзные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, СМИ пишет об «интрижке» 51-летней актрисы с партнёром по съёмочной площадке Майклом Шином. Сообщается, что Дуглас ревновал супругу к 52-летнему коллеге по фильму. Не упустили источники и упоминание о том, что у 76-летнего актёра в последнее время ухудшилось здоровье, что также повлияло на их брак.

Пара в браке с 2000 года, а до этого ещё два года встречалась. У супругов есть двое детей — сын Дилан Майкл Дуглас и дочь Кэрис Зета Дуглас. В августе 2010 года у Майкла Дугласа диагностировали рак гортани, однако уже в январе следующего года он сообщил, что излечился.

Ранее стало известно, что Дина Немцова, дочь покойного политика Бориса Немцова, развелась с мужем через два месяца после венчания. 19-летняя девушка не стала раскрывать причину, однако в своём Instagram отметила, что это было взвешенное решение.