В следующем сезоне сериала «Сваты» появится новый детский персонаж. Об этом
Также появилась информация, что в новом сезоне зрители увидят сцены с молодыми Иваном и Валентиной Будько, которых сыграют Виктор Добронравов и Дарья Рыбак. Также в сериале появится новый герой ‒ директор сельского клуба Палыч, роль которого исполнит российский актёр Михаил Трухин.
Как ранее писал NEWS.ru, актёры украинского комедийного сериала «Сваты», который ранее продюсировал Владимир Зеленский, Анна Кошмал и Николай Добрынин, решили покинуть телепроект.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен