https://static.news.ru/photo/3f00c7f4-3240-11ea-b982-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Сваты» Фото: kvartal95.com

В следующем сезоне сериала «Сваты» появится новый детский персонаж. Об этом сообщает 53news. Уточняется, что юная украинская актриса Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве.

Также появилась информация, что в новом сезоне зрители увидят сцены с молодыми Иваном и Валентиной Будько, которых сыграют Виктор Добронравов и Дарья Рыбак. Также в сериале появится новый герой ‒ директор сельского клуба Палыч, роль которого исполнит российский актёр Михаил Трухин.

Как ранее писал NEWS.ru, актёры украинского комедийного сериала «Сваты», который ранее продюсировал Владимир Зеленский, Анна Кошмал и Николай Добрынин, решили покинуть телепроект.