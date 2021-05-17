Новая «Пила» показала худший старт в истории франшизы

https://static.news.ru/photo/ac951fa4-b700-11eb-99fc-96000091f725_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Американский фильм в жанре ужасы «Пила: Спираль» собрал в дебютные выходные $8,7 млн в прокате США и возглавил его. Для выхода в период пандемии коронавируса неплохой результат, однако в истории хоррор-франшизы он самый худший.

На втором месте антирейтинга оказалась «Пила 4». Кинолента вышла в 2009 году и тогда собрала в премьерные выходные $14,1 млн, передаёт The Wrap. Для ковидных реалий, однако, старт новой «Пилы» можно считать успешным. Напомним, что западные кинокритики фактически разгромили фильм, не оставив сборам никаких шансов.

В российском же кинопрокате фильм занял второе место по сборам в прошедшие выходные, сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные портала kinobusiness.com. Хоррор-лента собрала в кинотеатрах РФ 13–16 мая 73,9 млн рублей. Лидером проката стал австралийско-американский мультфильм «Кролик Питер — 2», собравший 99,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в прошлые выходные наибольшие сборы в прокате России и СНГ имела российская комедия «Прабабушка лёгкого поведения: начало». Фильм принёс создателям 138,2 млн рублей.