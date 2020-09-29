Гришаева рассказала, как Зеленский помог ей попасть в Одессу

https://static.news.ru/photo/4aa59dc4-02f5-11eb-a3a1-fa163e074e61_660.jpg Нонна Гришаева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская актриса Нонна Гришаева заявила, что президент Украины Владимир Зеленский помог ей попасть в родной город Одессу. В 2017 году националисты потребовали запретить ей въезд в страну.

Гришаева приняла участие в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», во время которого рассказала, что только после обращения к Зеленскому она смогла приехать на родину.

Я просила через друзей общих, — заявила актриса.

Гришаева рассказала, когда наконец-то оказалась в Одессе, местные жители встретили её с радостью.

Просто навстречу идущие или заходящие с тобой в один лифт, или просто сидящие в ресторане рядом просто кидаются, плачут от счастья, начинают тебя обнимать, целовать, — отметила артистка.

В 2017 году Нонна Гришаева должна была принять участие в спектакле «Варшавская мелодия» на сцене Одесского театра юного зрителя имени Юрия Олеши. Представление пришлось отменить после требования радикалов из партии «Свобода», писал NEWS.ru.