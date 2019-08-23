https://static.news.ru/photo/da6afa56-c5ae-11e9-951e-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Кинорежиссёр Никита Михалков появился с костылями на фестивале «Таврида — АРТ» в Крыму.

У меня очень серьезное восстановление, трещина в кости и занесенная инфекция. Меняли бедренный сустав и занесли ее. После этого было семь операций и 39 часов наркоза, — передаёт слова Михалкова URA.RU .

Он также отметил, что его отговаривали ехать на фестиваль в таком состоянии, однако он все равно вышел на красную дорожку.

Как ранее писал News.ru, Никита Михалков сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина подготовил план развития Ялтинской киностудии.