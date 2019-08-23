https://static.news.ru/photo/2f3cde54-c5ab-11e9-9150-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кинорежиссёр Никита Михалков сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина подготовил план развития Ялтинской киностудии.

Об этом он заявил на первом фестивале творческих сообществ «Таврида-Арт». Он подчеркнул, что готов представить свою концепцию главе государства. Он выразил уверенность, что киностудия может стать «мощнейшей базой» для производства в Крыму до 70 фильмов ежегодно.

Это может стать настоящей кинематографической «Меккой», потому что здесь много солнечных дней, — заявил Михалков.

Режиссёр отметил, что Крым должен стать «центром русского кино», которым он являлся раньше. Михалков посетовал, что полуостров не был присоединён раньше. В этом случае, по его словам, съемки фильма «Двенадцать» проходили бы именно там.

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