Сбербанк подтвердил планы по сотрудничеству с «Союзмультфильмом». После разработки стратегии будут определены контрактные решения.
Планы партнёрства обсуждаются, это один из возможных вариантов развития проекта. Конкретные решения будут определены после разработки стратегии, — заявили в банке.
Также в Сбербанке отметили, что сотрудничество позволит создать крупнейшую креативную платформу для производства контента мирового уровня.
Как ранее писал News.ru, мультфильмы «Золотой коллекции» в 3D-версии планирует создать «Союзмультфильм». Об этом сообщил художник-постановщик киностудии Юрий Пронин.