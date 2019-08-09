Фото: Сергей Булкин/News.ru

На четыре копейки вырос курс доллара по отношению к рублю на открытии торгов на Московской Бирже по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 65,09 рубля.

Евро вырос на шесть копеек. Курс составил 72,79 рубля. Индекс МосБиржи на открытии торгов увеличился на 0,15%, до уровня 2700,7 пункта. Индекс РТС также поднялся на 0,24% и достиг отметки...