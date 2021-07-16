Никас Сафронов рассказал, как заботился о бывшем муже Пугачёвой

В московском Доме кино 16 июля прощаются с режиссёром и бывшим мужем Аллы Пугачёвой Александром Стефановичем. Артист умер от коронавируса. Почтить память знакомого пришёл художник Никас Сафронов. Он рассказал, как до последних дней заботился о покойном. Трансляцию траурного мероприятия ведёт телеканал «360».

Сафронов отметил, что покупал Стефановичу лекарства и передавал всё необходимое в больницу, а также подчеркнул, что при жизни почивший постоянно покашливал и, возможно, поэтому COVID-19 не сразу стал заметен.

Он (Александр Стефанович. — NEWS.ru) был моим советчиком по каждому вопросу <...>. Он никогда не говорил о ком-то плохо. Весёлый человек. Радостный, — заявил Сафронов.

О смерти Стефановича от коронавируса стало известно 13 июля. В клинику его доставили на минувшей неделе. У него было диагностировано состояние средней степени тяжести и 50% поражения лёгких. За его жизнь боролись медики больницы имени Бахрушиных.

Стефанович был мужем Пугачёвой с 1977 по 1981 год. С 1970 года он работал режиссёром на киностудии «Мосфильм». Экс-супруг Примадонны писал сценарии для фильмов, в частности, сценарий к фильму «Пена» по пьесе Сергея Михалкова. Он работал над такими картинами, как «Начни сначала», «Душа», «Осенний блюз» и другие.

Ранее российский музыкант Александр Лёвшин, друг режиссёра и бывшего мужа Аллы Пугачёвой Александра Стефановича, высказался по поводу его смерти.