«Невские новости» объявили о запуске уникального культурологического проекта «Невская проза».
В рамках проекта планируется создать полную звуковую антологию современной прозы Петербурга. Каждый выпуск — это аудиокнига, в которой прозвучит голос самого писателя, лично читающего текст, расставляя акценты так, как он задумывал при его написании,
В проекте участвуют писатели Павел Алексеев, Евгений Каминский, Сергей Арно и другие.
31 января в «Книжной лавке писателей» на Невском проспекте состоится пресс-конференция, посвящённая старту проекта. На мероприятии выступят главред издания, автор проекта и петербургские писатели.
Ранее NEWS.ru писал, что бразильский писатель Пауло Коэльо уничтожил черновики детской книги, которую он писал с американским баскетболистом Коби Брайантом, погибшим в авиакатастрофе 26 января.
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