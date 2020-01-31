https://static.news.ru/photo/074d2442-4410-11ea-8db0-fa163e074e61_660.jpg Книжная Лавка Писателей (Санкт-Петербург) Фото: lavkapisateleyspb/vk.com

«Невские новости» объявили о запуске уникального культурологического проекта «Невская проза».

В рамках проекта планируется создать полную звуковую антологию современной прозы Петербурга. Каждый выпуск — это аудиокнига, в которой прозвучит голос самого писателя, лично читающего текст, расставляя акценты так, как он задумывал при его написании, пишет издание.

В проекте участвуют писатели Павел Алексеев, Евгений Каминский, Сергей Арно и другие.

31 января в «Книжной лавке писателей» на Невском проспекте состоится пресс-конференция, посвящённая старту проекта. На мероприятии выступят главред издания, автор проекта и петербургские писатели.

Ранее NEWS.ru писал, что бразильский писатель Пауло Коэльо уничтожил черновики детской книги, которую он писал с американским баскетболистом Коби Брайантом, погибшим в авиакатастрофе 26 января.