Нетребко в персиковом тренче посетила Дрезденскую галерею

https://static.news.ru/photo/8499462c-b460-11ea-90e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: anna_netrebko_yusi_tiago/instagram.com

Российская оперная певица Анна Нетребко впервые за время пандемии коронавируса отправилась на гастроли. В Дрезденской опере она вместе с мужем Юсифом Эйвазовым уже дала несколько концертов — сцен из оперы «Дон Карлос». Кроме того, она опубликовала в соцсети множество фотографий из Дрезденской картинной галереи, которую успела посетить. Однако её поклонников восхитили не столько скульптуры и портреты великих мастеров, сколько сама певица, представшая в нежном весеннем образе.

Идём за искусством, — подписала она фото и видео в Instagram.

Для этого выхода в свет Нетребко оделась в стиле «леди лайк», её плащ и сумочка были нежного персикового цвета, а защитная маска — цвета молодой зелени. «Какая Вы солнечная!», «Восхитительная королева!», «Чарующая!», — откликнулись подписчики.

Как писал NEWS.ru, ранее Анна Нетребко на своей официальной странице в социальной сети опубликовала видео с домашней репетиции. На нём исполнительница предстала босиком и в обычном сарафане с цветочным принтом. Ролик был записан в Вене, где сейчас проживает певица. Столица Австрии понемногу начинает возвращаться к привычной жизни после карантина на фоне пандемии коронавируса. Вот и у Нетребко появилась возможность репетировать вместе с аккомпаниатором. Мужчина сидит за пианино, у него на ногах домашние тапочки. Образ Нетребко, кроме босых ног и сарафана, дополняет причёска «розетка», в последнее время появляющаяся на головах многих известных женщин.